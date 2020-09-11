AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار في كلية القادة والأركان: ما يحاك ضد الوطن هدفه إلهاء الشعب عن العمل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال اللواء محمد الشهاوى، المستشار بكلية القادة والأركان، إن مصر تواجه مخططات كبيرة من قبل قوى الشر، مؤكدا أن ما يحاك ضد الوطن من شائعات يوميا؛ هدفه إلهاء الشعب عن العمل.

وأضاف الشهاوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما تشهده مصر حاليا من حركة عمران؛ لم يحدث منذ أيام محمد على، مشيرا إلى أن مصر تجابه مخططات على كل الاتجاهات الإستراتيجية بما فيهم الاتجاه الداخلى، من خلال إطلاق الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة، بعد إفساد مخطط "الخريف العربى".

وأوضح المستشار بكلية القادة والأركان، أن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط الإرهابيين ضد مصر، لذلك تعمل الجماعة الإرهابية باستمرار على إحداث فقدان للثقة بين الشعب وحكومته، ولكن الشعب المصرى واعى ولا يلتفت للشائعات، ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالتنمية فى آن واحد، فى سيناء وكل المحافظات الأخرى لفتح آفاق وفرص عمل للشباب لأن التنمية بمثابة أمن قومى للدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمواطن المصري.. مستشار كلية القادة والأركان: اطمئن وراءك قوات مسلحة هي درع وسيف الوطن

مستشار كلية القادة والأركان: مصر وجهت رسالة تحذير لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي.. فيديو

مستشار كلية القادة والأركان: العمليات الإرهابية فى سيناء هدفها تشتيت أنظار مصر عن الحدود الغربية

ترشيحاتنا

مبروك يا حبيبي.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بخطوبته

التعليم: كثافة الفصول المتحكم الرئيسي في التواجد بالمدارس.. فيديو

صورة رومانسية مع زوجها.. ريم أحمد في شهور الحمل الأخيرة

تلميذ سيد قطب.. محمد موسى: 6 أسباب لاختيار مرشد الإرهابية الجديد.. فيديو

أول تعليق رسمي فلسطيني على معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

شاهد.. تغير مذهل في شكل ممثل أمريكي بعد تعافيه من المخدرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العادات وتجنب التسمم الغذائي

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من خطوبة شقيقها

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد