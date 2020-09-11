مستشار في كلية القادة والأركان: ما يحاك ضد الوطن هدفه إلهاء الشعب عن العمل

قال اللواء محمد الشهاوى ، المستشار بكلية القادة والأركان، إن مصر تواجه مخططات كبيرة من قبل قوى الشر، مؤكدا أن ما يحاك ضد الوطن من شائعات يوميا؛ هدفه إلهاء الشعب عن العمل.





، من خلال إطلاق الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة ، بعد إفساد مخطط "الخريف العربى". وأضاف الشهاوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما تشهده مصر حاليا من حركة عمران؛ لم يحدث منذ أيام محمد على ، مشيرا إلى أن مصر تجابه مخططات على كل الاتجاهات الإستراتيجية بما فيهم الاتجاه الداخلى





وأوضح المستشار بكلية القادة والأركان، أن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط الإرهابيين ضد مصر، لذلك تعمل الجماعة الإرهابية باستمرار على إحداث فقدان للثقة بين الشعب وحكومته، ولكن الشعب المصرى واعى ولا يلتفت للشائعات، ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار إلى أن مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالتنمية فى آن واحد، فى سيناء وكل المحافظات الأخرى لفتح آفاق وفرص عمل للشباب لأن التنمية بمثابة أمن قومى للدول.