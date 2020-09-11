شوقى علام: فقه الدولة يعني كيفية تسيير الأمور على نحو رشيد





وأوضح شوقى خلال حديثه مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن فقه الدولة يعنى كيفية تسيير الأمور على نحو رشيد.





ولفت مفتي الديار إلى أن الأحكام والقواعد فى الشرع هي ثلاثة "فروض الأعيان، فروض الكفاية، والنوافل"، لافتا إلى أن أداء فروض الأعيان يصب مباشرة فى صالح الفرد.





وأكد الدكتور شوقى علام أن الفرد الصالح لا يعنى من يكون مصليا وفى نفس الوقت يخون الأمانة، مشيرا إلى أن الموظف أمين على وقت العمل وسيسأل عن كل دقيقة فيه أمام الله.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن هناك فقهًا، يسمى "فقه الدولة".