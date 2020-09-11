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حتى الهزار سألناهم فيه..آسر ياسين يروي تفاصيل مشاركته في مسلسل الاختيار..فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:59 م
الفنان آسر ياسين
الفنان آسر ياسين
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اسراء صبري
تحدث الفنان آسر ياسين، على مشاركته في مسلسل الاختيار، قائلا: "مسلسل الاختيار كعمل، أنا بحترمه جدا.. وشايف إنه من المفروض يكون عندنا أعمال زيه كتير".

وأوضح، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،  ": "أفراد الجيش والقوات المسلحة المتواجدين معنا في التصوير، عارفين وفاهمين ازاي بيتم ترجمة الواقع إلى الدراما". 

وأكمل: "حتى الهزار اللي كان موجود في المشهد بيني وبين زملائي، سألنا فيه أفراد القوات المسلحة"، معقبا: "فخور إني شاركت في المسلسل".

واسترسل: أول مرة اشتغل مع بيتر ميمي ومبسوط بالعمل معه.
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