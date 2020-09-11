حتى الهزار سألناهم فيه..آسر ياسين يروي تفاصيل مشاركته في مسلسل الاختيار..فيديو

تحدث الفنان آسر ياسين، على مشاركته في مسلسل الاختيار، قائلا: "مسلسل الاختيار كعمل ، أنا بحترمه جدا.. وشايف إنه من المفروض يكون عندنا أعمال زيه كتير".



وأوضح، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، ": "أفراد الجيش والقوات المسلحة المتواجدين معنا في التصوير ، عارفين وفاهمين ازاي بيتم ترجمة الواقع إلى الدراما".



وأكمل: "حتى الهزار اللي كان موجود في المشهد بيني وبين زملائي، سألنا فيه أفراد القوات المسلحة"، معقبا: "فخور إني شاركت في المسلسل".



واسترسل: أول مرة اشتغل مع بيتر ميمي ومبسوط بالعمل معه.