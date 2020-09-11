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أخبار العالم

بومبيو: أشكر العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي على شجاعتهما

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:05 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعرب فيها عن تقديره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اتفاق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية.

وكتب بومبيو "في الذكري الـ19 لأحداث 11 سبتمبر، نبدأ عهدًا جديدًا للسلام بإعلان البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف بومبيو "خطوة إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل دفعة لـ "شرق أوسط جديد".

وتابع بومبيو "أشكر العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لتحليهم بالشجاعة كي يغيرا مصير الأمم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأضاف ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

وتابع ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".
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