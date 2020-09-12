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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. موعد التقديم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في القاهرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات
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مريم عزت
اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة , عن استلام الملفات من الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالجامعات , بدءا من يوم الاحد الموافق 4 من اكتوبر وحتى بدء الدراسة يوم 17 من الشهر ذاته, وذلك بمقر الكلية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا. 

كما اعلنت الجامعة الاوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب احضرها عند التقديم بالكلية وجاءت كالتالى .

اصل شهادة الثانوية العامة والتاكد من ختمها بالشعار +صورتين منها , و اصل شهادة الميلاد كمبيوتر +صورة .
 
8 صور شخصية 4*6 وكتابة الاسم على ظهر الصور الشخصية . 

2 صورة من بطاقة الترشيح.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الامن .
 

البطاقة العسكرية 6 جند لمواليد 2001 وما قبلها من القسم التابع له.

اصل شهادة الحافز الرياضى ان وجد . 

كما يسحب مظروف من ادارة شئون الطلبة ويكتب عليها البيانات الموضحة بالكامل برسوم ( 100) جنيه.

يتم السداد من خلال خدمة فورى .
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