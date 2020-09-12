لطلاب الثانوية العامة.. موعد التقديم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في القاهرة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة , عن استلام الملفات من الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالجامعات , بدءا من يوم الاحد الموافق 4 من اكتوبر وحتى بدء الدراسة يوم 17 من الشهر ذاته, وذلك بمقر الكلية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا. اعلنتجامعة القاهرة , عن استلام الملفات من الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالجامعات , بدءا من يوم الاحد الموافق 4 من اكتوبر وحتى بدء الدراسة يوم 17 من الشهر ذاته, وذلك بمقر الكلية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.





كما اعلنت الجامعة الاوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب احضرها عند التقديم بالكلية وجاءت كالتالى .





اصل شهادة الثانوية العامة والتاكد من ختمها بالشعار +صورتين منها , و اصل شهادة الميلاد كمبيوتر +صورة .

8 صور شخصية 4*6 وكتابة الاسم على ظهر الصور الشخصية .





2 صورة من بطاقة الترشيح.





نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الامن .

اقرأ ايضًا .. لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الثالث ة





البطاقة العسكرية 6 جند لمواليد 2001 وما قبلها من القسم التابع له.





اصل شهادة الحافز الرياضى ان وجد .





كما يسحب مظروف من ادارة شئون الطلبة ويكتب عليها البيانات الموضحة بالكامل برسوم ( 100) جنيه.





يتم السداد من خلال خدمة فورى .