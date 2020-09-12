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برلمان

برلمانية: الدولة تهتم بالمساجد ومزايدات الإخوان تستهدف تحقيق مكاسب سياسية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
النائبة شيرين القشاش
النائبة شيرين القشاش
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فريدة محمد
أشادت النائبة شيرين القشاش عضو مجلس النواب  بافتتاح عدد من المساجد، اليوم وقال في تصريحات خاصة هناك محاولة فاشلة يتبناها أعداء الوطن و عناصر جماعة الاخوان الإرهابية لبث الشائعات واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

وقالت عضو مجلس النواب: "هؤلاء الاعداء ضد التنمية و لا يريدون التطوير و الخير لمصر و يستخدمون ورقة المساجد للتلاعب  بمشاعر المواطن المصري مضيفة " الدولة تحرص على المساجد و تهتم بها و لا تريد مزايدات او نصائح من جماعة الاخوان الارهابية   

وأضاف عضو مجلس النواب: "المواطنون يعون جيدا تحركات الاخوان الذين يتعاملون على دولة تركيا على انها وطنهم  لانها فقط تمولهم  لاغراض معروفة لمصر و للمنطقة كلها  

وقالت عضو مجلس النواب موجهة كلامها للإخوان الهاربين في الخارج "الدولة المصرية تدعم دول الجوار لا تحتلها و تنهب ثرواتها كما تفعل تركيا، وأضافت: "سنستمر في  التنمية و لا نلتفت لاعداء الوطن و المواطن المصري سيقدر ذلك.

وقالت النائب  "الاخوان يدعمون التحركات الرامية لزعزعة الاستقرار في الوطن لكنهم سيفشلون  ونراهن على وعي المصريين  
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