برلمانية: الدولة تهتم بالمساجد ومزايدات الإخوان تستهدف تحقيق مكاسب سياسية

أشادت النائبة شيرين القشاش عضو مجلس النواب بافتتاح عدد من المساجد، اليوم وقال في تصريحات خاصة هناك محاولة فاشلة يتبناها أعداء الوطن و عناصر جماعة الاخوان الإرهابية لبث الشائعات واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية.





وقالت عضو مجلس النواب: "هؤلاء الاعداء ضد التنمية و لا يريدون التطوير و الخير لمصر و يستخدمون ورقة المساجد للتلاعب بمشاعر المواطن المصري مضيفة " الدولة تحرص على المساجد و تهتم بها و لا تريد مزايدات او نصائح من جماعة الاخوان الارهابية





وأضاف عضو مجلس النواب: "المواطنون يعون جيدا تحركات الاخوان الذين يتعاملون على دولة تركيا على انها وطنهم لانها فقط تمولهم لاغراض معروفة لمصر و للمنطقة كلها





وقالت عضو مجلس النواب موجهة كلامها للإخوان الهاربين في الخارج "الدولة المصرية تدعم دول الجوار لا تحتلها و تنهب ثرواتها كما تفعل تركيا، وأضافت: "سنستمر في التنمية و لا نلتفت لاعداء الوطن و المواطن المصري سيقدر ذلك.





وقالت النائب "الاخوان يدعمون التحركات الرامية لزعزعة الاستقرار في الوطن لكنهم سيفشلون ونراهن على وعي المصريين