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أخبار البلد

مستشار بمركز الأهرام للدراسات: مصر تقدم الدعم لجنوب السودان منذ الستينيات.. وتنفذ مشروعات كبيرة للتنمية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:08 م
الدكتور هانى رسلان
الدكتور هانى رسلان
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أمل مجدى
قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان قوية وقديمة ومتجددة منذ الستينيات من القرن الماضي، فحينما كانت جنوب السودان جزء من دولة  السودان، كانت مصر تخصص منحا دراسية خاصة لأبناء الجنوب؛ كمساهمة منها لتنمية هذا الإقليم، من خلال التعليم، ولم تتأثر العلاقة بعد انفصالها عن السودان. 

وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مصر تقوم بمشروعات كبيرة ومستمرة سواء ببناء سدود لحصاد مياه الأمطار، أو المساعدة فى الزراعة أو تقديم العلاج من خلال مركز صحى مصرى كبير فى جوبا يقدم الكشف والعلاج بالمجان والطواقم الطبية به تتبدل لكن العمل لا يتوقف، وقدمت مصر بعض المساعدات لإنارة بعض المناطق فى جنوب السودان وهناك تعاون وثيق فى كافة المجالات.

وأكد"مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تعبير عن عمق العلاقة بين البلدين، وهى زيارة متكررة للإشراف والمتابعة للمشروعات القائمة التى تمولها مصر فى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هناك علاقة قوية وتنسيق على المستوى السياسى  بين القيادة المصرية والرئيس الجنوب السودانى سيلفاكير، ولفت إلى أن تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزراء البلدين لبحث سبل التعاون؛ هو جزء من العلاقات الثنائية الوطيدة التى بها تفاعل إيجابى طوال الوقت.
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