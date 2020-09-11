مصيلحي: شخصية الأهلي حسمت لقب دوري الطائرة

عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة الـ32 في تاريخه، حيث أن له مكانة خاصة، نظرًا للظروف التي عاشها الجميع، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب.





وأوضح مصيلحي أن الموسم الحالي كان استثنائيًّا بكل المقاييس، بعد أن توقفت المنافسات لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا، وأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا لتجاوز هذه الظروف، خصوصًا أن فترة الإعداد عقب استئناف النشاط لم تكن كافية، وهو ما استوجب ضغط التدريبات بشكل كبير.





وأشاد المدير الفني للفريق بالروح القتالية للاعبيه، وبالجهد المضاعف من جانب الجميع على مدى الفترة الماضية، فضلًا عن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.





ووجه الشكر إلى المسئولين على قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، رغم مطالبة البعض بإلغاء الموسم.





وأكد أن الفريق سيحصل على راحة لمدة 24 ساعة قبل أن يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري. مضيفًا أن المواجهة الختامية في الدوري ستكون أفضل استعداد لمواجهة الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس مصر.





وشدد مصيلحي على أن الفريق نجح في إضافة بطولة الدوري إلى لقب البطولة العربية، فيما يملك طموحات كبيرة للفوز ببطولة كأس مصر، وكذلك بطولة إفريقيا ليحقق العلامة الكاملة خلال الفترة المقبلة.



