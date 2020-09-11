AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الله عبد السلام: روح الفانلة الحمراء وراء إنجازات طائرة الأهلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق تحلى بروح الفانلة الحمراء، ليقتنص بطولة الدوري في الموسم الجاري، على الرغم من كل المعوقات التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الفريق دائمًا يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه جماهيره وإدارة ناديه، وأن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما يمكن من أجل الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.

وأشار إلى أن طموح الفريق يتجدد دومًا، وهو ما يمنح الجميع الإصرار على القتال من أجل الفوز بكل البطولات، وهو أيضًا أهم ما يميز كل من يرتدي قميص الأهلي.

ووجه قائد الفريق رسالة إلى جماهير النادي معبرًا عن تقديره العميق لمساندتهم الجهاز الفني واللاعبين، وثقتهم الغالية في قدرات الفريق، وهو ما يعد من أهم أسباب التتويج باللقب.

واختتم عبد السلام حديثه بالتأكيد على حرصه على نقل خبراته للعناصر الشابة بالفريق، وهي الرسالة التي تتوارثها الأجيال داخل النادي الأهلي، بعدما استفاد من خبرات حمدي الصافي ومصيلحي وغيرهما من النجوم الكبار، وأن عليه هو الآخر مسئولية نقل خبراته للاعبين الصاعدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محسن رمضان: أعشق الأهلي وحققت حلمي بارتداء الفانلة الحمراء

نهلة سامح: التتويج بالدوري نهاية سعيدة لموسم قوي.. وعازمات على حصد الكأس

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏

ترشيحاتنا

حفل زفاف يتحول إلى مأتم بعد مصرع طفل 5 أعوام في حادث مؤلم| شاهد

وثائق مسربة.. كيف خطط أردوغان لغزو اليونان؟

تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. كهربا يظهر بـ قميص رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العادات وتجنب التسمم الغذائي

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من خطوبة شقيقها

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد