مشيدا بمشاركتها السياسية.. أحمد قطب: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن

قال المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة ، أن مشاركة المصريين في إنتخابات مجلس الشيوخ أثبتت مدى وعيهم وحرصهم على استكمال مسيرة الإصلاح التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الوطن.









وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن مشاركة المواطنين في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ خلال المرحلة الأولى والثانية أظهرت جليا مدى حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الدولة، موجها الشكر لكل من أدلى بصوته في الانتخابات، قائلًا:"لقد ضربتم أروع الأمثلة في حب الوطن وأظهرتم للعالم أجمع أن دعوات المقاطعة التى طالب بها أعداء الوطن لا صدى أو استجابة لها".









وتابع القيادى بمستقبل وطن، لقد ضربت المرأة المصرية كالعادة أروع الأمثلة في بناء الوطن ودعم استقراره من خلال الحرص على أن تكون أول المتواجدين باللجان الانتخابية والإدلاء بصوتها وكذلك كبار السن ، بالرغم من الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد .









ووجه قطب الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورجال القضاء ووزارتى الداخلية والخارجية والمصريين بالخارج وكل من شارك وساهم في نجاح العملية الانتخابية وخروجها بهذا الشكل المشرف .