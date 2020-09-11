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محافظات

فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:47 م
فحص 900 مواطن من
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية
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سوهاج- قسم المحافظات
انطلقت اليوم القافلة الطبية الموسعة لعلاج أمراض العيون بالمجان، التي نظمتها مؤسسة صُناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك في إطار مُبادرة "رد الجميل"، داخل قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تأتي هذه الجهود في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالإسراع بوتيرة تنفيذ حياة كريمة، والرغبة في تحقيق أهداف المشروع من توفير حياة كريمة للمواطنين داخل القري الأكثر إحتياجًا.

وأكد عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامي لمؤسسة صُناع الخير، أن القافلة تُعالج أمراض العيون داخل القرية بالمجان تمامًا، وتقديم خدمات الكشف وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء كافة عمليات جراحات العيون للاهالي بدون أن يدفع المواطن قرشًا واحدًا.

تسعى القافلة للكشف على 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل اليوم تأمل تحقيق ذلك.

ورد "عبدالرحمن" النجاح الذي حدث بالقافلة اليوم إلى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للتنسيق بين المؤسستين "صُناع الخير وحياة كريمة" والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي، لتؤدي القافلة خدماتها بالشكل المطلوب والمرغوب فيه من قبل القائمين على تنظيمها.
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد
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