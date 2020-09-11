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أمن قومي.. الزراعة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:58 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة
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عادل نصار
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحًا أن الزراعة من ملفات الأمن القومي.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالحفاظ على الرقعة الزراعية ويسعى لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة أن الاعتداء على الأراضى الزراعية يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، والعقوبة تصل إلى الغرامة والحبس فى بعض الحالات، بخلاف الإزالة.

ولفت إلى أن كل فدان تقوم الدولة باستصلاحه فى الصحراء يكلف أكثر من نصف مليون جنيه.

وأشار إلى أن، المواطنين بعد ثورة 25 يناير قاموا بالاعتداء على الأراضي الزراعية، وحجم التعدي وصل لـ 20 ألف فدان أراضى زراعية.
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