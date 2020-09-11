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أخبار العالم

ذكرى 11 سبتمبر.. كيف قادت المصادفة المحققين لاكتشاف العقل المدبر للهجوم؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:48 م
خالد شيخ محمد العقل
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
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رحيم يسري
19 عاما مرت على هجمات 11 سبتمبر 2001،  الحادث الإرهابي الأكبر  ضد الولايات المتحدة، الذي نفذه تنظيم القاعدة مستهدفا برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، ورغم ذلك لا تزال كثير من التفاصيل طي الكتمان.

لعب الحظ دورا رئيسا في اكتشاف محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" العقل المدبر للهجوم الدامي الذي راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص، حيث تقول مجلة "لو نوفل اوبزرفاتور" الفرنسية، إن "الصدفة" كانت أكثر فعالية من التعذيب في هذا الأمر.

هذا ما يثبته علي صوفان كبير محققي "إف بي آي" بعد التفجيرات في كتابه "الرايات السوداء" الصادر في 2011، لكن أعيد نشره قبل أيام دون أن يخضع لرقابة وكالات الاستخبارات الأمريكية كما حدث قبل 9 سنوات.

ومن بين الأجزاء التي رفع عنها السرية، تلك المتعلقة باستجواب صوفيان لأحد أبرز إرهابيي "القاعدة" والمدعو "أبو زبيدة"، وهو الذي أخبر واشنطن باسم العقل المدبر لهجمات سبتمبر خالد شيخ محمد، لكن كيف لعبت الصدفة دورا في الأمر؟

تعود الواقعة لعام 2002، عندما كان صوفان يستجوب أبو زبيدة، وهو أول معتقل ذو قيمة عالية تفلح واشنطن في احتجازه بعد الهجوم.

وبينما كانت إدارة جورج بوش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تبرر استخدام التعذيب للحصول على المعلومات من الإرهابيين، يكشف صوفان كيفية معرفته بأن شيخ محمد هو العقل المدبر للهجوم.

أثناء التحقيق، كان صوفان يعرض على أبو زبيدة صورا لمشتبهين إرهابيين ليحصلوا على معلومات عنهم، ولكن عن طريق الخطأ، عرض عملاء "اف بي آي" صورة شيخ محمد الذي لم يكن معروفا جيدا للأمريكيين ولم يعلموا حتى أنه عضوا في القاعدة.

وهنا كانت المفاجأة، فخلال بحث صوفيات عن معاوني أسامة بن لادن وأسماء المخططين للهجوم، أخبرهم أبو زبيدة أن صاحب تلك الصورة المعروضة عن طريق الخطأ "خالد شيخ محمد" هو العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر.

ومع ذلك، عندما وصل عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية قاموا بتعذيب "أبو زبيدة" وتجريده من ملابسه، كاشفا عن أن كثير من العاملين في الوكالة يضللون الرأي العام الأمريكي بشأن فعالية التعذيب.

ولا يزال خالد شيخ محمد محتجزا لدى الولايات المتحدة منذ 2003 في قاعدة "جوانتنامو" العسكرية، ومن المقرر أن تجري محاكمته في 11 يناير 2021. بعد اعترافه بأنه المسؤول عن أحداث سبتمبر فضلا عن التخطيط لهجمات إرهابية أخرى.
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