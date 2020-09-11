AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:45 م
النوم غير المنتظم
النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت الأبحاث الحديثة أن نوعًا معينًا من أنماط النوم قد يشير إلى أنك في خطر ويصيبك بـ النوبات القلبية.

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، وعادةً ما يكون ذلك بسبب تراكم لويحات دهنية تسمى الكوليسترول.

تندرج النوبات القلبية تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، والتي تشير عمومًا إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة. 

وحسب موقع "express" تشير الأبحاث إلى أن خطر إصابتك بنوبة قلبية يمكن الإشارة إليه من خلال تغييرات جسدية طفيفة.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن أنماط النوم غير المنتظمة قد تعرضك لخطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

انطلق فريق بحثي بقيادة الدكتور تيان يي هوانج في مستشفى بريجهام والنساء، لاستكشاف ما إذا كانت أنماط النوم غير المنتظمة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأحداث القلب والأوعية الدموية الأخرى.

قام فريق البحث بتحليل بيانات ما يقرب من 2000 رجل وامرأة ، تتراوح أعمارهم بين 45 و 84 عامًا ، والذين تم تسجيلهم في NHLBI's Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis، ولم يكن أي من المشاركين مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة.

وتم تتبع أنماط نوم المشاركين واستيقاظهم لمدة 7 أيام باستخدام جهاز يسمى أكتيجراف، والذي يشبه الساعة الذكية، حيث يقيس الجهاز فترات النشاط والراحة لتقدير الاستيقاظ والنوم.

كما خضعوا لاختبار النوم في المنزل وأكملوا استبيانًا حول عادات نومهم.

ثم تابع الباحثون المشاركين في الدراسة لمدة 5 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خلال هذه الفترة، تعرض 111 مشاركًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كان المشاركون الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ضعف احتمال إصابة أولئك الذين لديهم أنماط نوم أكثر انتظامًا، وظل هذا صحيحًا حتى بعد ضبط العوامل التي تؤثر على أمراض القلب أو النوم ، مثل اضطراب التنفس وانقطاع النفس النومي.

كان الارتباط بين النوم غير المنتظم وأمراض القلب والأوعية الدموية أقوى بين الأقليات، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، من المشاركين ذو اللون الابيض.

تشير النتائج إلى أن نمط النوم غير المنتظم قد يكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أوضحت المعاهد الوطنية للصحة: "معدل ضربات القلب وضغط الدم والوظائف القلبية الوعائية الأخرى تتبع أنماط الساعة البيولوجية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدخين القنب يصيبك بأمراض خطيرة.. تجنبها

أعراض تحذيرية للنوبات القلبية.. عادات تستهينين بها تعرضك لخطر الإصابة.. قائمة الأطعمة الأسوأ لصحة القلب.. ونظام الغذاء الصحي وممارسة الرياضة أفضل سبل الحماية والوقاية

مش هتصدق .. رائحة الفم الكريهة تشير لمرض خطير

دراسة: تناول البروكلي والكرنب يقلل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

دراسة: أدوية ضغط الدم تقلل الإصابة بـ أمراض القلب والسكتة الدماغية

تزيد خطر النوبات القلبية.. 3 أطعمة شائعة تدمر القلب

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف مفاجأة عن العقوبة حال عدم التصالح

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

دولة عربية تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل اليوم

إيهاب جلال: تلقيت عرضا لتدريب بيراميدز ولم أحسم أمري بعد

بـ الأسود.. رضوى الشربيني بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

بـ الروب الأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام