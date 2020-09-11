احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

كشفت الأبحاث الحديثة أن نوعًا معينًا من أنماط النوم قد يشير إلى أنك في خطر ويصيبك بـ النوبات القلبية





تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، وعادةً ما يكون ذلك بسبب تراكم لويحات دهنية تسمى الكوليسترول.





تندرج النوبات القلبية تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، والتي تشير عمومًا إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.





وحسب موقع "express" تشير الأبحاث إلى أن خطر إصابتك بنوبة قلبية يمكن الإشارة إليه من خلال تغييرات جسدية طفيفة.





وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن أنماط النوم غير المنتظمة قد تعرضك لخطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية.





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انطلق فريق بحثي بقيادة الدكتور تيان يي هوانج في مستشفى بريجهام والنساء، لاستكشاف ما إذا كانت أنماط النوم غير المنتظمة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأحداث القلب والأوعية الدموية الأخرى.





قام فريق البحث بتحليل بيانات ما يقرب من 2000 رجل وامرأة ، تتراوح أعمارهم بين 45 و 84 عامًا ، والذين تم تسجيلهم في NHLBI's Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis، و لم يكن أي من المشاركين مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة.





وتم تتبع أنماط نوم المشاركين واستيقاظهم لمدة 7 أيام باستخدام جهاز يسمى أكتيجراف، والذي يشبه الساعة الذكية، حيث يقيس الجهاز فترات النشاط والراحة لتقدير الاستيقاظ والنوم.





كما خضعوا لاختبار النوم في المنزل وأكملوا استبيانًا حول عادات نومهم.





ثم تابع الباحثون المشاركين في الدراسة لمدة 5 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية.





خلال هذه الفترة، تعرض 111 مشاركًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.





كان المشاركون الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ضعف احتمال إصابة أولئك الذين لديهم أنماط نوم أكثر انتظامًا، و ظل هذا صحيحًا حتى بعد ضبط العوامل التي تؤثر على أمراض القلب أو النوم ، مثل اضطراب التنفس وانقطاع النفس النومي.





كان الارتباط بين النوم غير المنتظم وأمراض القلب والأوعية الدموية أقوى بين الأقليات، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، من المشاركين ذو اللون الابيض.





تشير النتائج إلى أن نمط النوم غير المنتظم قد يكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية.





كما أوضحت المعاهد الوطنية للصحة: "معدل ضربات القلب وضغط الدم والوظائف القلبية الوعائية الأخرى تتبع أنماط الساعة البيولوجية".



