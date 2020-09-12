غدا حقوق عين شمس تفتح باب القبول في الشعبة الإنجليزية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب القبول في الشعبة الإنجليزية ، وذلك بدءًا من غدٍ، الأحد.





ونوهت كلية الحقوق عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، بأ ن التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) من يوم الأحد 6 سبتمبر، وحتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

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وأضاف عميد كلية الحقوق، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الأربعة انتظام وانتساب، في مايو 2020، حيث يمكن طلاب الفرق الأربعة "انتساب" من الحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة انتظام.





وأشار الدكتور عبد المؤمن إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.





وأكد عميد حقوق عين شمس، أن عملية التقييم تتم عن طريق عدة شروط وهي لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 25% وإلا سيعرض الطالب نفسه الي المساءلة القانونية وفي حالة تشابه الأبحاث يعرض الطالب أيضا نفسه الي الرسوب في المادة وغيرها من الشروط التي سوف يتم التقييم من خلالها.