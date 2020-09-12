استمرار إجراءات القبول لكليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية.. اليوم

أعلنت جامعة الأهرام الكندية عن إكتمال الأعداد المقرره للقبول لشهادات الثانوية العامة المصريه بكلية الصيدلة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، علي ان يستمر القبول الخاص بالشهادات العربية و الأجنبية.
واضافت الجامعة انه في حالة إنسحاب اي من الطلاب المقبولين سيتم قبول طالب آخر من الطلاب المسددين لرسوم حجز ملف بالكلية ( قائمة الأنتظار) بترتيب المجاميع من الأعلي للأقل.
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واكدت الجامعة استمرار إجراءات القبول لكلية طب الفم و الأسنان و كلية العلاج الطبيعي للطلاب الذين قد تقدموا بحجز ملفات مسبقا يومي السبت ٢٠٢٠/٩/١٢ و الأحد ٢٠٢٠/٩/١٣ لحين استيفاء الأعداد المقرر قبولها.
كما يستمر القبول بكليات الآتية، أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و 15 و 16 سبتمبر الجاري:
كلية الهندسة
كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات
كلية التصميم و الفنون الإبداعية
كلية إدارة الأعمال
كلية اللغات والترجمة ( الألسن )
كلية الإعلام