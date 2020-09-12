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تعليم

استمرار إجراءات القبول لكليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية.. اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
جامعة الأهرام الكندية
جامعة الأهرام الكندية
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الأهرام الكندية  عن إكتمال الأعداد المقرره للقبول لشهادات الثانوية العامة المصريه بكلية الصيدلة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، علي ان يستمر القبول الخاص بالشهادات العربية و الأجنبية. 

واضافت الجامعة انه في حالة إنسحاب اي من الطلاب المقبولين سيتم قبول طالب آخر من الطلاب المسددين لرسوم حجز ملف بالكلية ( قائمة الأنتظار) بترتيب المجاميع من الأعلي للأقل.
 

واكدت الجامعة استمرار  إجراءات القبول لكلية طب الفم و الأسنان و كلية العلاج الطبيعي للطلاب الذين قد تقدموا بحجز ملفات مسبقا يومي السبت ٢٠٢٠/٩/١٢ و الأحد ٢٠٢٠/٩/١٣ لحين استيفاء الأعداد المقرر قبولها.

كما يستمر القبول بكليات الآتية، أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و 15 و 16 سبتمبر الجاري: 

كلية الهندسة 
كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات  
كلية التصميم و الفنون الإبداعية
كلية إدارة الأعمال
كلية اللغات والترجمة ( الألسن )
كلية الإعلام 
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