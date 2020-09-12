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تعليم

ثمن الحصة ومدتها .. 11 معلومة عن ضوابط "مجموعات التقوية" الجديدة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
مجموعات التقوية
مجموعات التقوية
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعديل القرار الوزاري 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على الركائز التربوية بديلا عن مراكز الدروس الخصوصية ، مؤكدًا انه سوف يتم الاعلان عن تفاصيل القرار المعدل قريبا.

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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ملامح نظام مجموعات التقوية في القرار الجديد المرتقب :

* الادارات التعليمية هي من ستتولى ادارة مجموعات التقوية الخاصة بالصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي.

* سيكون الطالب من حقه ان يختار اي معلم في الادارة وليس مربوطا بمعلم مدرسته 
* لو 10 طلاب طلبوا معلم معين في اي مكان في مصر سيتم توفيره لهم فورا دون اي ازمة
* لو المعلم الذي اختاره الطلاب ليس في التربية والتعليم لكنه حصل على رخصة مزاولة المهنة سيتم توفيره للطلاب
مدير الادارة مع مجلس الاباء والامناء سيحدد سعر الحصة في مجموعة التقوية ، وسيتراوح السعر من 15 جنيه كحد ادنى إلى 85 جنيه كحد اقصى 

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* مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين
* المعلم سيحصل على حقه في مجموعة التقوية في الحصة الثانية ولن ينتظر وقتا طويلا مثل السنوات الماضية
85% من حصيلة مجموعات التقوية ستذهب للمعلم ، و15% للمدرسة والادارة التعليمية
* لن يتم صرف اي مبلغ من حصيلة مجموعات التقوية لـ الوزارة ولا المديرية 
* مدير الادارة التعليمية سيحدد مدارس معينة سيزودها بأجهزة تكييف ، وببنية تكنولوجية ، مع الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية
* مجموعات التقوية بالنسبة لـ صفوف النقل ستديرها المدارس

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن مجموعات التقوية ستكون ”اختيارية“ في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.
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