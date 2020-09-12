ثمن الحصة ومدتها .. 11 معلومة عن ضوابط "مجموعات التقوية" الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعديل القرار الوزاري 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على الركائز التربوية بديلا عن مراكز الدروس الخصوصية ، مؤكدًا انه سوف يتم الاعلان عن تفاصيل القرار المعدل قريبا.





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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ملامح نظام مجموعات التقوية في القرار الجديد المرتقب :





* الادارات التعليمية هي من ستتولى ادارة مجموعات التقوية الخاصة بالصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي.





* سيكون الطالب من حقه ان يختار اي معلم في الادارة وليس مربوطا بمعلم مدرسته

* لو 10 طلاب طلبوا معلم معين في اي مكان في مصر سيتم توفيره لهم فورا دون اي ازمة

* لو المعلم الذي اختاره الطلاب ليس في التربية والتعليم لكنه حصل على رخصة مزاولة المهنة سيتم توفيره للطلاب

* مدير الادارة مع مجلس الاباء والامناء سيحدد سعر الحصة في مجموعة التقوية ، وسيتراوح السعر من 15 جنيه كحد ادنى إلى 85 جنيه كحد اقصى





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* مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين

* المعلم سيحصل على حقه في مجموعة التقوية في الحصة الثانية ولن ينتظر وقتا طويلا مثل السنوات الماضية

* 85% من حصيلة مجموعات التقوية ستذهب للمعلم ، و15% للمدرسة والادارة التعليمية

* لن يتم صرف اي مبلغ من حصيلة مجموعات التقوية لـ الوزارة ولا المديرية

* مدير الادارة التعليمية سيحدد مدارس معينة سيزودها بأجهزة تكييف ، وببنية تكنولوجية ، مع الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية

* مجموعات التقوية بالنسبة لـ صفوف النقل ستديرها المدارس





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن مجموعات التقوية ستكون ”اختيارية“ في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة .



