محمد الدويني يشيد بقرار الحكومة تخفيض رسوم التصالح في الشيخ زايد

وجه محمد الدويني، عضو لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالشيخ زايد، الشكر للحكومه متمثلةً في جهاز المدينة ووزارة الاسكان، على استجابتهم لمطالب المجتمع المدني في مدينة الشيخ زايد ، بتخفيض قيمة التصالحات بالنسبه للروف إلي ١٠٠٪؜ بدلًا من ٢٠٠٪؜ كما كان من قبل.





وأوضح الدويني أن شباب مدينة الشيخ زايد كونوا لجنة من مهندس استشاري ومحامي وممثل عن السكان ، وممثل عن المتضررين ، وممثل عن تجار المدينة ، وممثل عن جروبات المدينة التي تداولت عليها المشكله منذ البدايه (جروب يلا نغير زايد).





وأشار إلى أنه تم تعديل قيمة التصالح وتم عقد اجتماع بممثلي المجتمع المدني وبعض من سكان المدينه لحل المشكله .





ووجه الدويني الشكر للحكومة لاستجابتها السريعة لمطالب المواطنين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء.