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رياضة

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:02 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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محمد سمير
أكد محمد إبراهيم، لاعب مصر للمقاصة، أن الأداء اختلف في نقطة واحدة بين ما كان يقدمه مع الزمالك ومستواه الحالي مع المقاصة.

وقال إبراهيم عبر قناة (أون تايم سبورت 2) عقب الفوز على طنطا بالدوري: "الفارق الوحيد هو الثقة، فالجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال منحني الثقة وهو ما افتقدته مع عدة مدربين في الزمالك".

وأضاف: "حينما حصلت على الثقة مع المدرب محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك، قدمت مستويات طيبة ثم تعرضت لإصابة قوية أبعدتني لفترة وأثرت على مستواي".

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أنه لا يفكر في أي عروض تلقاها وكل تركيزه ينصب على مواصلة الأداء الجيد مع المقاصة، موضحا أنه سيحسم مصيره بنهاية الموسم.

وقال: "إيهاب جلال استطاع معاملة الفريق بالكامل بشكل نفسي ومعنوي ممتاز وبالتالي عاد الأداء الجميل وحققنا انتصارات متتالية".

وأوضح محمد إبراهيم أن هدفه الرئيسي حاليا يتمثل في العودة لمنتخب مصر مجددا وهو حلم يتمناه أي لاعب.
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