كلنا معاك يا ريس.. أحمد دياب يوجه رسالة لـ قنوات الشر

قال الإعلامي أحمد دياب، إن الجميع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقف خلفه فى جميع القرارات ولن يعطوا أى فرصة لـ قنوات الشر و الإرهاب أن تتحدث عن مصر.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن " كلنا معاك ياريس وكمل واحنا خلفك فى أى قرار".





وتابع أحمد دياب : " اقسم بالله الـ 100 مليون مواطن مصري يقفوا خلف الرئيس السيسي، ويقفون ضد الجماعات التى تريد الدمار و الخراب لـ مصر، مطالبًا قنوات الشر بالابتعاد عن المصريين.





ولفت إلى أن أعداء الوطن يتعرضون لحالة صعبة تشبه الجنان وذلك عندما يشاهدون المشروعات والانجازات و الاستثمارات فى مصر.



