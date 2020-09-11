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توك شو

كلنا معاك يا ريس.. أحمد دياب يوجه رسالة لـ قنوات الشر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:59 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن الجميع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقف خلفه فى جميع القرارات ولن يعطوا أى فرصة لـ قنوات الشر و الإرهاب أن تتحدث عن مصر.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن " كلنا معاك ياريس  وكمل واحنا خلفك فى أى قرار".

وتابع أحمد دياب : " اقسم بالله الـ 100 مليون مواطن مصري يقفوا خلف الرئيس السيسي، ويقفون ضد الجماعات التى تريد الدمار و الخراب لـ مصر، مطالبًا قنوات الشر بالابتعاد عن المصريين.

ولفت إلى أن أعداء الوطن يتعرضون لحالة صعبة تشبه الجنان وذلك عندما يشاهدون المشروعات والانجازات و الاستثمارات فى مصر.
 

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