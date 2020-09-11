AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد العوضي يروج لحلقته الخاصة مع منى الشاذلي.. قريبا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:13 م
احمد العوضي ومني
احمد العوضي ومني الشاذلي
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وظهر أحمد العوضي بصحبة النجمة مني الشاذلي من  برنامج "معكم" علي قناة CBC الفضائية وعلق على الصورة " قريبا مع مني الشاذلي".


وشارك احمد العوضي في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنظارة شمس.. أمير كرارة ينشر صورة جديدة .. شاهد

بصحبة ابنتها.. دينا فؤاد تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. شاهد

شاهد | ليلى ابنة أمير كرارة في عيد ميلادها

شاهد .. مقلب ابنة أمير كرارة في والدها.. فيديو

ابن الغالي.. أمير كرارة ينشر صورة مع نجل أحمد السقا

هكذا تقضي دينا فؤاد العطلة الصيفية بالساحل الشمالي رفقة صديقاتها

ترشيحاتنا

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

رفض التبرعات| عامل محارة حاصل على 96%: أتمنى منحة لدراسة الطب..فيديو

حقيقة زواج بائع الفريسكا من ابنة رجل أعمال شهير

قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا بعد التسجيل في مرمى الإسماعيلي

احم نفسك من كورونا.. 9 أشياء يجب غسل اليدين فور لمسها

بالأسود الجريء.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل