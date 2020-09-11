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توك شو

أخبار التوك شو.. الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على أرض الدولة ..غدا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:41 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:


كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة.

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن اخر تطورات التصالح في مخالفات البناء في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين.

كشفت وثائق مسربة عرضها الإعلامي محمد موسى عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية الحدث اليوم، عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغزو اليونان.


زف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خبرا سارا بالنسبة للمعلمين، مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غد السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم إثبات فاعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و 7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول المشهود لها عالميا بكفاءة إدارة الأزمة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، قائلة: "مصر من الدولة المشهود لها بإدارة الازمة بشكل كويس، واحنا يهمنا انقاذ الارواح".

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الدولة أمانة فى عنق كل مواطن.

كشف الفنان آسر ياسين عن سبب حبه لمشهد حفل الزفاف بمسلسل بـ 100، قائلا: وقت تصوير المشهد كانت زوجتي تلد.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن بيت المواطن عرضه وشرفه، طالما ليس مخالفا.

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كلمة اليوم فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 والتى راح ضحيتها ما يقرب من 3000 شخص.
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