حبس عاطلين لسرقتهما أجهزة كهربائية من داخل شقة في مدينة بدر

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب كسر الباب.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وكانت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط عاطلسن أحدهما له معلومات جنائية، وبحوزتهما "شاشه LCD 2 ومكواة ملابس و2 جهاز ريسيفر و3 ريموت كنترول ونظارة طبية و2 مفك وأجنة حديدية".





بسؤالهما عن مصدر المضبوطات؛ اعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.



