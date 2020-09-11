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رياضة

فايلر: حققنا فوزًا مهمًّا على الإسماعيلي.. ونفكر في الاتحاد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل».

وأوضح أنه لا يفكر في مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدوري أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها.

وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندري.

وعن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال: «نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري».
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