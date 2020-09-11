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رياضة

إيهاب جلال: تلقيت عرضا لتدريب بيراميدز ولم أحسم أمري بعد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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محمد سمير
قال إيهاب جلال، مدرب مصر للمقاصة، إنه تلقى عرضا لتدريب فريق بيراميدز في الموسم المقبل.

وقال جلال في تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس2): "تلقيت عرضا من بيراميدز لقيادة الفريق في المرحلة القادمة ومازلت أدرس العرض".

وأضاف: "حدثت اتصالات أمس الخميس ولن أرحل إلا بموافقة المقاصة ولم أحسم قراري بعد ونرى الأمر الأقرب".

وأشاد جلال بالعروض التي يقدمها فريقه في الفترة الأخيرة والفوز على طنطا، موضحا أن الفريق يسعى لتحقيق مركز متقدم.

وتابع: "المقاصة لها فضل كبير علي في صناعة اسمي، والحمد لله حققنا جزءا كبيرا من مهمتنا وأسعى للإبقاء على الفريق بالدوري".

وأكد أن أيمن المزين مدرب طنطا تعرض لظلم لرحيله عن الفريق، متمينا أن يساهم في بقاء فريقه بالدوري وينجح في إنقاذ طنطا.
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