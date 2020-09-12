بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد

شكا عدد من أهالي منطقة بطن البقرة من انتشار القمامة ووجود بؤرة لفرز المخلفات بالمنطقة.

وقالت هبة الدجوي :" انا من بطن البقرة برده بس من جوه المدينه بيتم فرز الزبالة امام العمارات ناقص تدخل جواها".

وأوضحت أن المنطقة بالتحديد في مدينة الفسطاط الجديده امام متحف الحضارات في المجاوره الثامنه.





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وأكدت قائلة :" القمامة دي هتموتنا من كتر الأمراض اللي بتسببها وولادنا كمان رايحين جايين ".





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