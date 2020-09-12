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محافظات

بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
بؤرة لفرز القمامة
بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات
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عبد العزيز جمال
شكا عدد من أهالي منطقة بطن البقرة من انتشار القمامة ووجود بؤرة لفرز المخلفات بالمنطقة.

وقالت هبة الدجوي :" انا من بطن البقرة برده بس من جوه المدينه بيتم فرز الزبالة امام العمارات ناقص تدخل جواها".

وأوضحت أن المنطقة بالتحديد في مدينة الفسطاط الجديده امام متحف الحضارات في المجاوره الثامنه.

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وأكدت قائلة :" القمامة دي هتموتنا من كتر الأمراض اللي بتسببها وولادنا كمان رايحين جايين ".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد
بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد
بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد
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