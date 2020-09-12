حبس نقاش لسرقته مشغولات ذهبية من شقة بشبرا

قررت جهات التحقيق، حبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية لإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب المغافلة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وكانت قد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط نقاش " له معلومات جنائية" مشغولات ذهبية "خاتم - 2 حلق" .





وإعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب "المغافلة" أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة .



