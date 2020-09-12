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حوادث

حبس عامل لسرقته حقيبة بها 100 ألف جنيه من شخص بعابدين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه، بخطف حقيبة يد بداخلها 100 ألف جنيه من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط عامل " له معلومات جنائية" بحوزته حقيبة يد بداخلها مبلغ (100 ألف جنيه) عقب قيامه بخطف الحقيبة من (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب الخطف، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
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