مدرب الإسماعيلي: الأهلي هزمنا بأقل مجهود والهدف المبكر قتل المباراة

تحدث أحمد العجوز، مدرب الإسماعيلي عن أسباب خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.





وقال العجوز في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء إن الأهلي استحق الفوز وحقق الانتصار بأقل مجهود مستغلا الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الإسماعيلي.





وشدد مدرب الإسماعيلي على أن الأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبوه، بالإضافة للهدف المبكر الذي سجله الأهلي من ركلة جزاء قتل المباراة تماما.



