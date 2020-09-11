AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الإسماعيلي: الأهلي هزمنا بأقل مجهود والهدف المبكر قتل المباراة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تحدث أحمد العجوز، مدرب الإسماعيلي عن أسباب خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.

وقال العجوز في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء إن الأهلي استحق الفوز وحقق الانتصار بأقل مجهود مستغلا الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الإسماعيلي.

وشدد مدرب الإسماعيلي على أن الأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبوه، بالإضافة للهدف المبكر الذي سجله الأهلي من ركلة جزاء قتل المباراة تماما.

وحقق الأهلي انتصارا مهما على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة ووصل للنقطة 71 حيث يتبقى له 3 نقاط فقط على حسم الدرع رسميا بينما توقف الإسماعيلي عند النقطة 30 في المركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورنموث يقترب من توديع الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من ساوثهبتون

العجوز يطالب لاعبي الإسماعيلي بغلق ملف الفوز على نادي مصر ويستعد للأهلي

قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي

10 دقائق في الملعب .. ماذا فعل كهربا أمام الإسماعيلي بعد 7 أشهر غياب عن الأهلي؟

سامي قمصان: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الإسماعيلي

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية.. أحمد عز يحتفي بـ الملاك النائم بعد إفاقتها من الغيبوبة

خاص .. يوسف البلايلي يغدر بالأهلي

ظهور نادر جدا.. رسالة خاصة من ميادة الحناوي للرئيس السيسي وشعب مصر

لن يرحل| تصريح صادم من وزيرة الصحة للمصريين عن فيروس كورونا

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

بـ فستان فوق الركبة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

بـ الروب الأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام