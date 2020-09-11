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برلمان

أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بهاء الدين أبو شقة،
بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
افتتح، منذ قليل، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي، بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة على مستوى الجمهورية.

وقدّم النائب الوفدي سعد بدير شرحًا كاملًا لعملية التطوير الشامل التي لحقت بالمقر الرئيسي للحزب في تحدي الـ 60 يوم، من أعمال تطوير لمنظومة الأمن ونظام التشغيل الموصول بنظام العمل الإلكتروني لشئون العضوية لمعرفة هوية كل المترددين على الحزب، مُلحق بكاميرات مراقبة للحفاظ على أمن وسلامة بيت الأمة وأعضائه.

وأكد "بدير" أن المقر الرئيسي لمنظومة الأمن مُلحق به مكتب لخدمة المواطنين يتلقى الشكاوى والطلبات ليقوم نواب حزب الوفد بعرضها على المسئولين والمحافظين والعمل على حلها، ليكون الوفد حلقة الوصل بين المواطن والمسئول.

وأشار النائب الوفدي إلى قاعات المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي والمؤهلة لاستقبال كبار الزائرين من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمسئولين، ليكون أكبر كيان حزبي وسياسي يليق بتاريخه الذي يمتد إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح "بدير" أن أعمال التطوير شملت تنظيف وتجميل ساحة الحزب وواجهة الجريدة، لتتسع الساحة لاستقبال أكثر من 1500 فرد، ولفت إلى أن تلك الأعمال شملت أيضًا تطوير شامل لمسجد الحزب "مسجد الرحمن"، قائلًا: "إن حزب الوفد باقٍ والأشخاص زائلون، وهذا التطوير سيتوارثه جيل بعد جيل".

وقدّم النائب الوفدي جزيل الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة المياه والشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لإسهاماتها في أعمال التطوير التي نفذها حزب الوفد بمحيط المقر.

وقال طارق سباق، مساعد رئيس حزب الوفد، إن رئيس الوفد أطلق اسم الزعيم الخالد فؤاد باشا سراج الدين على هذا المقر فمن باب أولى أن تسمى القاعة الرئيسية باسم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.
أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور
أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور
أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور
أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور
أبو شقة وقيادات بيت الأمة يفتتحون مقر الوفد الجديد .. صور
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