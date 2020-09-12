حبس 3 عاطلين لسرقتهم سيارة من صاحبها في العبور وحيازة هيروين

قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة باسلوب المغافلة من صاحبها بمنطقة العبور وضبط كمية من الهيروين بحوزة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهمين لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (سيارة ربع نقل مُبلغ بسرقتها) بحوزة (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .





وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة العبور بالقليوبية بإسلوب "المغافلة" أثناء قيام مالكها بتركها وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها ، وتم ضبط (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام) بحيازة أحد المتهمين بقصد التعاطى .



