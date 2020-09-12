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حوادث

حبس صاحب ورشة لحيازته سيارة مسروقة في التجمع الخامس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب ورشة بلاستيك، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سيارة مبلغ بسرقتها بمنطقة التجمع الخامس.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (سيارة مُبلغ بسرقتها) بحوزة (صاحب ورشة بلاستيك " له معلومات جنائية") حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .
 
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
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