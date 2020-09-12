حبس نقاش وعاطل لتخصصهما في سرقة المساكن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس نقاش وعاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5 ألاف جنيه و2 غويشة ذهبية من داخل أحد المساكن، وتخصصهما فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق ، رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهمان لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل ، واعداد تقرير بذلك.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية" بحوزتهما مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة.





واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنهما وراء إرتكاب عدد ( 3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب .



