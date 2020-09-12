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حوادث

حبس نقاش وعاطل لتخصصهما في سرقة المساكن بالقاهرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت جهات التحقيق، حبس نقاش وعاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5 ألاف جنيه و2 غويشة ذهبية من داخل أحد المساكن، وتخصصهما فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهمان لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل، واعداد تقرير بذلك.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية" بحوزتهما مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة.

واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب  "كسر الباب" وأنهما وراء إرتكاب عدد ( 3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب .

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
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