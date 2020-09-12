حبس عاطلين لتخصصهما فى سرقة المساكن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلان 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5 خلاط مياه - 2 حوض نحاس - 3 جهاز سخان - 2 مروحة - 3 شفاط مطبخ - 4 جهاز ريسيفر - شاشة LCD - مبلغ مالى 5000 جنيه - حافظة نقود بداخلها متعلقات شخصيةن من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهمان لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط عاطلين " لأحدهما معلومات جنائية" بحوزتهما 5 خلاط مياه - 2 حوض نحاس - 3 جهاز سخان - 2 مروحة - 3 شفاط مطبخ - 4 جهاز ريسيفر - شاشة LCD - مبلغ مالى 5000 جنيه - حافظة نقود بداخلها متعلقات شخصية.





وبمواجهتهما؛ اعتراف بتكوين تشكيلًاََ عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" .





كما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .



