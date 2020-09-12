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حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة الموبايلات بأسلوب الخطف بالشرابية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة؛ بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التي ارتكبها من قبل، وإعداد تقرير بذلك.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط عاطل له معلومات جنائية، بحوزته 2 هاتف محمول، بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وأقر بمزاولته نشاطًا تخصص فى مجال ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلًا" .

واعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة. 

وكان ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

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