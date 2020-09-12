ننتظر انهيار المنازل في أي لحظة.. مياه الصرف الصحي تهدد حياة أهالي جزيرة شندويل بسوهاج

أزمة تعرضت لها منازل أهالي قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج ، حيث تعالت المياه مجهولة المصدر من تحت أراضي بيوتهم، فأغرقت بيوتهم وشلت حركتهم داخلها.





"احنا على الحال ده لينا 6 شهور ومحدش سأل فينا"، بهذه الكلمات تحدث أحد أهالي القرية المُتضررين موضحًا أنهم فقراء ولا يستطيعون صرف رواتبهم على بيارات المياه للإلحاق بأنفسهم، كما أنهم يستغيثون بالمسؤولين المعنين بالمحافظة ويتمنون الاهتمام من أحدهم.





وأشار عبدالرحيم الأطرش أحد أبناء جزيرة شندويل إلى أن بعض الذين أتوا من المسؤولين لمُعاينة المياه ومعرفة سببها قالوا إنها مياه جوفية، وأخرين قالوا أن المواسير عندما تفتح تُفيض المياه وعندما تُغلق تجف مرة أخرى، كما لاحظ الشاب العشريني ظهور طبقة من الأملاح على الأرض بعد جفاف المياه.





بيوتًا تم بناؤها كبسًا أي بدون أعمدة، كما أنها مباني قديمة ويمكن هشاشتها بسبب تلك المياه ووقوعها فوق رؤوس من بها، والأهالي يستغيثون بمن لهم القدرة على مُساعدتهم وإنقاذهم هم وعائلتهم ومنازلهم.





"أنا معيش راجل ولا عندي عيال اتسند عليهم محلتيش غير الست المريضة اللي محتاجة علاج بمبلغ وقدرة كل فترة وأبويا اللي معاشه ألف جنيه ومهيكفيش حاجة نجيب منين نصلح احنا بيارات ولا نعمله ايه"، وهنا تتحدث فتاة في العقد الثالث من العمر لـ"صدى البلد" موضحة ضيق حالتهم المعيشية وقسوة ظروفهم، وأنهم لم يخشون هدم الحوائط التي تحميهم من النوم بالشوارع وتعريتهم للأخرين، فوق أدمغتهم، وتطالب بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من فقدان منزلهم أو فقدان أعمارهم تحت أنقاضه.

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عندما تذهب إلى قرية جزيرة شندويل بسوهاج، وبالتحديد بالقرب من مسجد أبو طاهر ترى الأناس يذهبون من بيوتهم ويتركون لينقذون حياة أبناءهم خوفًا من هدم المنزل فوقهم، حي ثأن المياه هناك تُغطي منتصف المنازل من الداخل وتفض من بياراتها وأعين مراحيضها، فما هذه الحالة التي تأتي بالأمراض والأوبئة.





كما ترى أخرون ليس لهم مأوى بديل فلا يستطيعون ترك منازلهم ولا يستطيعون العيش بها، فماذا عليهم أن يفعلوا في هذه الحالة، سوى الإستغاثة بمسؤولي سوهاج كي يلحقون بهم ويتدخلون لحل هذه المشكلة التي أخذت أكثر من 15 بيتًا بذات المنطقة، ومن المؤسف أن البيوت هناك تُجاور بعضها البعض بشكل يصل كل الأضرار إلى ما يجاورها من بيوت ومنازل.





فالمشكلة أطالت بالكثير ونالت منهم، واليوم يعرض "صدى البلد" إستغاثة أهالي جزيرة شندويل ليُبادرون بحل المشكلة قبل أن تتوسع وتنال من أرواح أحد سكان المنازل المُتضررة.





ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللجنة الفنية المُشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج جولة تفقدية للمعاينة على الطبيعة لتراكمات المياه ببعض المنازل بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج.



