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محافظات

دكتور الغلابة.. رسالة وداع مؤثرة لـ طبيب البحيرة قبل وفاته بـ كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
"فيروس كورونا ليس العدو الأول أو الأخير الذي سيواجهه الوطن، هذه أيام تاريخية، ويجب علينا أن نصمد لحماية الدولة والشعب، والآن حان دور الأطباء أن يصمدوا فى حربهم ضد هذا الوباء، نعلم أن المسئولية صعبة، والعبء ثقيل، ولكن علينا الدفاع بكل قوة"..  هذه الكلمات كان يرددها دائما الدكتور مختار سامون، رئيس قسم الصدر السابق بمستشفى الدلنجات،لتحفيز الأطباء و إعطائهم دافع لإستكمال تلك المعركة الشرسة، قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور أحمد سامون، أحد أقارب الدكتور مختار ضحية الكورونا، عن حزنه الشديد، قائلًا :" كان من الشخصيات المحبوبة بين أقاربه وزملائه في العمل، لا يتأخر عن تقديم المساعدة لغيره سواء من المواطنين أو الأطباء زملائه في مجال العمل" .

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وأوضح سامون، أن دكتور مختار بلغ سن المعاش من سنة و نصف، رغم ذلك في أزمة الكورونا كان دائما يسعى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لم يتأخر أبدا في تقديم المساعدة كان دائما يرفض أخذ ثمن الكشف الطبي من المواطنين الفقراء حتى أطلق عليه طبيب الغلابة .

وأكد أنه في الوقت الذي تراجع فيه الجميع خوفًا من العدوة كان هو في الصفوف الأولى لمواجهة هذه المرض اللعين".

وأشار إلي أنه أصيب بالمرض من  أقل من شهر ، لافتًا إلى أن فراقة اثر في كثير من الناس وبعض المرضى أعرب خلال صفحتة الشخصية عن حزنة قائلًا : "كنت من أواخر المرضى الذين كشفوا عند الدكتور مختار قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، كان ليه الفضل بعد ربنا إني أعيد صحتي، ولكنها ارادة الله رحمة الله عليه، ويجازيه  خير على كل مريض ساهم في شفائه".

ونعت نقابة الأطباء ومستشفى الدلنجات المركزي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، الدكتور مختار سامون، بعبارة “ مات الأدب في شخصكم دكتورنا”.

دكتور الغلابة.. رسالة وداع مؤثرة لـ طبيب البحيرة قبل وفاته بـ كورونا
دكتور الغلابة.. رسالة وداع مؤثرة لـ طبيب البحيرة قبل وفاته بـ كورونا
دكتور الغلابة.. رسالة وداع مؤثرة لـ طبيب البحيرة قبل وفاته بـ كورونا
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