دكتور الغلابة.. رسالة وداع مؤثرة لـ طبيب البحيرة قبل وفاته بـ كورونا

وأعرب الدكتور أحمد سامون، أحد أقارب الدكتور مختار ضحية الكورونا، عن حزنه الشديد، قائلًا :" كان من الشخصيات المحبوبة بين أقاربه وزملائه في العمل، لا يتأخر عن تقديم المساعدة لغيره سواء من المواطنين أو الأطباء زملائه في مجال العمل" .

وأكد أنه في الوقت الذي تراجع فيه الجميع خوفًا من العدوة كان هو في الصفوف الأولى لمواجهة هذه المرض اللعين".









وأشار إلي أنه أصيب بالمرض من أقل من شهر ، لافتًا إلى أن فراقة اثر في كثير من الناس وبعض المرضى أعرب خلال صفحتة الشخصية عن حزنة قائلًا : "كنت من أواخر المرضى الذين كشفوا عند الدكتور مختار قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، كان ليه الفضل بعد ربنا إني أعيد صحتي، ولكنها ارادة الله رحمة الله عليه، ويجازيه خير على كل مريض ساهم في شفائه".









ونعت نقابة الأطباء ومستشفى الدلنجات المركزي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، الدكتور مختار سامون، بعبارة “ مات الأدب في شخصكم دكتورنا”.







