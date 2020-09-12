أحمد المهدي: بسيوني أحدث طفرة مع الطلائع.. ونتمنى التوفيق لكريم ‏طارق حال رحيله

أثنى اللواء أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على أداء عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أنه أحدث طفرة في صفوف الفريق منذ قدومه.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنا في حاجة للفوز الذي تحقق اليوم على حساب الجونة برباعية من أجل تحسن أوضاعنا في جدول المسابقة والحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
وعن كريم طارق قال:"اللاعب ملك لنادي بتروجت وينتهي عقده معنا بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء ونتمنى له التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام لنادي اّخر".