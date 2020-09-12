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رياضة

أحمد المهدي: بسيوني أحدث طفرة مع الطلائع.. ونتمنى التوفيق لكريم ‏طارق حال رحيله

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أثنى اللواء أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على أداء ‏عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أنه ‏أحدث طفرة في صفوف الفريق منذ قدومه.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" كنا في حاجة للفوز الذي تحقق اليوم على حساب ‏الجونة برباعية من أجل تحسن أوضاعنا في جدول المسابقة والحصول ‏على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".‏

وعن كريم طارق قال:"اللاعب ملك لنادي بتروجت وينتهي عقده معنا ‏بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء ونتمنى له ‏التوفيق  في حالة اتخاذه قرار بالانضمام لنادي اّخر".‏
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