تأجلت بسبب كورونا.. ميمي العلي تطرح أغنية كشفتك قريبا

كشفت المطربة الإماراتية ميمي العلي عن أحدث أغانيها "كشفتك" من ألحان وكلمات عبدالله الخاطري، والذي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.





وقالت ميمي العلي أنه تم تأجيل طرح الأغنية بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي ستكون ضمن ألبوم غنائي يحمل نفس الاسم، وسيتم تصوير 4 أغاني منه على طريقة الفيديو كليب.





يأتي هذا بعد نجاح عدد من أغنياتها عيوني يلي، غلطتي، ظلمتني، ومشتاقلك التي بلغت مشاهدتها 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأغنية ابيك تبقى لي التي تجاوزت مشاهدتها 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



