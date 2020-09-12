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محافظات

إصابة ٨ أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أصيب ٨ أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سياره سرفيس علي  طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو ٩٧ اتجاه القاهره بنطاق مركز وادي النطرون ، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي بنطاق المركز أسفر عن إصابة ٨ أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي.

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.والمصابون هم : - "صباح محمد موسى ٢٩سنة، أيه محمد موسى ٢٠سنة، أحمد وليد احمد ٣سنوات، ريتاد وليد محمد ٥سنوات، دينا محمود شعبان ٥ سنوات، ياسمين ناجى محمد ٢٥سنة اشتباه، ندى شعبان السيد ١٤سنة، محمود شعبان السيد ٣٠سنة

وتم عمل الاسعافات الأولية، و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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