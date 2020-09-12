أسوان يبدأ الاستعداد للجولة 27 للدورى الممتاز بدون راحة.. صور

بدأ الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد كشرى، الاستعداد وبقوة لملاقاة طنطا الإثنين المقبل 14/9 بملعب إتحاد الشرطة بالجولة 27 من الدورى الممتاز .





وأكد كشرى، أن بعد الفوز الذى حققه الفريق على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد سجلهما اللاعب محمد إسماعيل ووصول الفريق للنقطة 28،ضرورة التركيز والإستعداد بقوة لخوض المواجهة المقبلة أمام خصم قوى وعنيد مثل فريق طنطا .





وحرص الجهاز الفنى خلال تدريبات اليوم على إجراء تدريبات إستشفائية للاعبين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لإزالة آثار المجهود الكبير والإجهاد من توالى المباريات وأدى باقى اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات تدريبات بدنية وفنية .





ويسعى الجهاز الفنى لإستغلال الروح المعنوية العالية لدى الجميع لإستمرار حصد النقاط خاصة فى المباريات المباشرة مع فرق المنافسة على البقاء .