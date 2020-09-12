أسوان يبدأ الاستعداد للجولة 27 للدورى الممتاز بدون راحة.. صور

بدأ الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد كشرى، الاستعداد وبقوة لملاقاة طنطا الإثنين المقبل 14/9 بملعب إتحاد الشرطة بالجولة 27 من الدورى الممتاز .
وأكد كشرى، أن بعد الفوز الذى حققه الفريق على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد سجلهما اللاعب محمد إسماعيل ووصول الفريق للنقطة 28،ضرورة التركيز والإستعداد بقوة لخوض المواجهة المقبلة أمام خصم قوى وعنيد مثل فريق طنطا .
وحرص الجهاز الفنى خلال تدريبات اليوم على إجراء تدريبات إستشفائية للاعبين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لإزالة آثار المجهود الكبير والإجهاد من توالى المباريات وأدى باقى اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات تدريبات بدنية وفنية .
ويسعى الجهاز الفنى لإستغلال الروح المعنوية العالية لدى الجميع لإستمرار حصد النقاط خاصة فى المباريات المباشرة مع فرق المنافسة على البقاء .