AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فاوتشي: إحصاءات كورونا في أمريكا مقلقة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
أحمد قاسم
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشين أمس الجمعة إن إحصاءات فيروس كورونا في البلاد تثير القلق.

وأضاف فاوتشي في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "اختلف مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا".

وتابع: "الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط".

واستطرد: "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية التي تشبه ما كنا عليه قبل الكوفيد، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".

وسُئل فاوتشي عن التجمعات الانتخابية المفتوحة التي استأنفها ترامب استعدادا لانتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن، فقال إنها محفوفة بالمخاطر "تماما".

وكان ترامب الذي اعترف، أمس الخميس، بالتهوين من حدة الفيروس منذ ظهوره في وقت سابق من هذا العام الانتخابي قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "تضيق الخناق" على الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدٌث في أمريكا: «بايدن» ابن «البرجوازية»

63 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

ترامب: معظم حكام الولايات يدرسون إعادة فتح المدارس

لليوم الرابع.. أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة بكورونا

ترامب عن فاوتشي: لا نتفق دائمًا على كل شيء.. والقرارات في يدي

فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الحكومة اليابانية تقدم أكبر ضمان لـ نيسان

قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

أبو الروس يهدي منى الشاذلي هدية غير متوقعة في نهاية الحلقة|شاهد

ابنة مجدى الجلاد تتعرض لحادث سيارة.. وإصابتها بقطع بالرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية