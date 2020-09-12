متى صلاة الشروق وهل لها أجر عمرة تامة؟.. علي جمعة يجيب

في إجابته عن سؤال: «هناك البعض قالوا لي إن

حرام، حيث إنه كان قديمًا يعبدون الشمس، فهل هذا حقيقي؟»، أن طلوع الشمس يُسمى الشروق، وعندما ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، والذي يُعادل ثلث ساعة تمامًا -عشرين دقيقة -.