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فن

ننشر تفاصيل جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على المسرح القومى بحضور وزيرة الثقافة.

وتم خلال حفل الختام إعلان جوائز المهرجان فى مسابقاته الثلاثة "مسابقة مسرح الحظر، ومسابقة العروض المصورة، ومسابقة العروض الحى".

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وجاءت جوائز مسابقات المهرجان كالتالي:

اولا جوائز مسابقة المسرح الحي والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسن عطية فاز بالمركز الاول عرض الوردة والتاج اخراج ابراهيم اشرف وانتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على المركز الثاني عرض مفتاح شهرة اخراج دعاء حمزة وانتاج فرقة اللعبة

ثانيا:جوائز العروض المصورة حصل على المركز الاول عرض الجانب الاخر من الحديقة اخراج اسامة حلال لفرقة كون من سوريا ولبنان ، اما المركز الثاني حصل عليه عرض ارض لوتشا اخراج زاو مياو  انتاج المسرح الوطنى الصينى

ثالثا : جوائز عروض الحظر حاز على المركز الاول عرض ليف دي إكس فوكاليكتيف اخراج مارك انتونى من جنوب أفريقيا ، اما المركز الثانى حصل عليه عرض طرق٢٠٢٠ اخراج مجموعة روتاس ٢٠٢٠ ( مصر - فرنسا - البرازيل - الهند - المانيا - اسبانيا - سويسرا ) 

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تميز في السينوغرافيا لعرض العما من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تميز في تصميم الاداء الحركي لعرض ريا وسكينة من انتاج دار الاوبرا المصرية وتصميم واخراج كريمة بدير.


 

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