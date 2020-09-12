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منوعات

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
11 سبتمبر
11 سبتمبر
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عزة عاطف

أحيانًا لحظة فارقة أو بعض السنتيمترات قد تنقذك من موت محقق، حيث كشفت إحدى الناجيات من أحداث 11 سبتمبر عن أن "كسلها'' في الذهاب لتناول وجبة الإفطار من مقصف الطابق السادس بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، بدلًا من مقصف شركتها في الطابق 72 أنقذ حياتها قبل 19 عامًا.


كانت المرأة الأمريكية «كيم جون بيرنز» 41 عامًا، حاملًا في شهرها الثالث يوم الحادث، وعندما هم أصدقائها بصعود ناطحة السحاب من الدور السابع لتناول الإفطار في الطابق الـ72.

رفضت الذهاب معهم واختارت زيارة الطابق السفلي لتناول الإفطار بدلًا من ذلك، وكانت تلك هي اللحظة الفارقة التي ساهمت في نجاتها من الهجوم الإرهابي المروع وقتها.


ولقي أكثر من 2700 شخص مصرعهم وأصيب 6000 آخرين عندما اخترقت طائرتان من طراز بوينج 767 ناطحات السحاب الشهيرة الخاصة ببرج التجارة العالمي في مدينة نيويورك في 11 سبتمبر 2001.

من بين سكان نيويورك الأصليين، كانت كيم واحدة من الآلاف الذين نجوا من الحادث، فهي تؤمن حتى اليوم أن اختيارها لمكان تناول الطعام كان سببا في نجاتها من الهجوم المروع.

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الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

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