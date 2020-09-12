هل مصر حددت سعر بيع الكهرباء لأوروبا؟.. الكهرباء تجيب.. فيديو

ولفت إلى إعداد مشروع للربط الكهربائي مع قبرص واليونان، مشدد على أن الربط سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.







أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أن الأقاويل المنتشرة عن تحديد بيع سعر الكهرباء لأوروبا غير صحيح، معقبا: لا يوجد تحديد للأسعار والموضوع مازال قيد الدراسات.وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية على قناة الفضائية المصرية، أن هناك خطوط ربط بالفعل بين مصر وبعض الدول، مثل ليبيا والأردن والسودان، واستطرد: هذا الربط يعد ترجمه حقيقة لرؤية الرئيس السيسي من أجل جعل مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة.