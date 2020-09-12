يقنن أوضاعًا كانت خاطئة.. خبير اقتصادي: التصالح بمخالفات البناء يعود بالنفع على المواطنين.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين.





وأكد الدكتور أحمد سمير، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجه الدولة فى موضوع قانون التصالح وتطبيقه بشكل حازم يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وأعطى صلاحية للمحافظين بتحديد وتخفيض قيمة التصالح.





وذكر أن هناك تسهيل على المواطنين، والنظر فى قيم التصالح، وجميع المحافظات بدأت إجراءات خاصة لإعادة تقييم قيم التصالح، ووصل التخفيض ما بين 30 لـ 70%، مؤكدًا أن القانون يحمي المواطن وحقوق الدولة.





وأوضح أن أرقام التصالح أصبحت أفضل بكثير للمواطنين، وتراعي التفاوت الطبقي فى بعض المستوي، ما بين القري للمدن، والمناطق الشعبية والمتحضرة، وأصبح هناك مراعاة لأسعار العقارات بشكل كبير جدًا.



