البرازيل تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 874 حالة وفاة 43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.





ويوم الخميس، أعلن متحدث باسم شركة الأدوية "أسترازينيكا"، أن امرأة تلقت لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا تعمل الشركة على تطويره، ظهرت عليها أعراض عصبية شديدة، مما أدى إلى توقف مؤقت لتجارب اللقاح.





وذكرت "أسترازينيكا"، الثلاثاء، أن "عملية المراجعة القياسية الخاصة بها أدت إلى توقف التلقيح للسماح بمراجعة بيانات السلامة".





ولم تقدم أي تفاصيل بخلاف القول إن واحدة من المشاركين تعاني "مرضا غير مبرر".





وتم تطوير اللقاح في البداية من قبل جامعة أكسفورد بعد أن بدأت جائحة فيروس كورونا هذا العام.



