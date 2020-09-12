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بوجود 27 حزبا.. المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب توضح أهميتها في الحياة السياسية.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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اسراء صبري
قالت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منصة سياسية متفردة، حيث أنها قوم على الجمع بين التيارات السياسية المختلفة من خلال وجود 27 حزب سياسي مختلف.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية على الفضائية المصرية، أن التنسيقية تقوم على جمع كل الأراء والأفكار من أجل التناقش، ومن ثم الوصول إلى تواصل واتفاق بينهم.

وأشارت إلى أن هدف التنسيقية الأساسي هو تنمية الحياة السياسية، وشددت على أن التنسيقية لديها هدف رئيس وهو دعم الوطن والاصطفاف حوله.

وتابعت: التنسيقية قدمت العديد من الأنشطة، وعن صالون تنسيقية الأحزاب، أوضحت أنه يعد من أهم الأنشطة التي تقدمها تنسيقية شباب الأحزاب، مشدده على أن التنسيقية قدمت العديد من الصالونات السياسية لخدمة الوطن.
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