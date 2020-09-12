سيدة القطار: عملت الموقف ده بنية صافية ولم أكن أتوقع ما حدث

أكدت السيدة صفية أبو العزم بطل واقعة كمسري القطار والمجند، إنني عندما قمت بهذا الموقف لم أكن أعلم أن كل هذا سيحدث وكل مافعلته كان "بنية صافية لوجه الله".





وأضافت صفية خلال تصريحات تلفزيونية ، أنني لأول مرة أعيش هذا الموقف مشيرة إلى أنني شعرت كما أنه الأمر حلما ولم أقم بأي عمل يستحق كل ذلك وهذا موقف بسيط.





وتابعت سيدة القطار،في برنامج صباح البلد أن هذا الموقف ممكن أن يصدر من ملايين غيري مؤكدة أنه من المفترض أن يكون التصرف الطبيعي لأي مواطن يرى ذلك يحدث.





وأشارت صفية إلى أنني استغربت بشكل كبير من ردود أفعال الناس لأن هذا المجند يستحق التكريم أكثر مني لأنه أثبت أنه تربى من عائلة محترمة وأثبت انه من مؤسسة "عرفت تربي أبنائها ولو أنا استاهل التكريم قيراط هو يستاهل التكريم مليون قيراط، مردفة:" كان ثابت في الموقف وكان شجاع وأصر على النزول".